Окупанти примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя, - мер

Він зазначив, що окупанти можуть забирати людей просто посеред вулиці.

"(Окупанти можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат чи в комендатуру. І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також до армії. Загалом у Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців до якихось). батальйони", - заявив мер.

Нагадаємо, раніше Федоров закликав чоловіків призовного віку виїхати з міста через оголошення президентом Росії часткової мобілізації.

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