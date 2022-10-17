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Оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей Мелитополя, - мэр

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты могут забирать людей просто посреди улицы.

"(Оккупанты могут просто посреди улицы людей забирать, вести в военкомат или в комендатуру. И там отпускают, но сразу ставят на учет. И есть примеры, когда забирали также в армию. В целом в Мелитополе уже забрали три тысячи жителей в какие-то батальоны",- заявил мэр.

Напомним, ранее Федоров призвал мужчин призывного возраста уехать из города в связи с объявлением президентом России частичной мобилизации.

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Мелитополь