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Окупанти примушують жителів Херсона негайно залишити місто

Фото: окупанти примушують жителів Херсона негайно залишити місто (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупаційна влада Херсона закликає мешканців негайно покинути місто через напружену ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційну "адміністрацію" Херсонської області.

"Мирні жителі Херсона та всі "підрозділи" та "міністерства цивільної адміністрації" повинні сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", - сказано у повідомленні.

Таке рішення окупанти пояснюють напруженою ситуацією на фронті, підвищеною небезпекою масованих обстрілів міста та загрозою "терористичних атак".

Так звана "адміністрація" повідомляє про відправлення річкових катерів з Херсона до міста Олешки на Херсонщині.

Нагадаємо, росіяни роблять все можливе, щоб зробити життя для жителів Херсона нестерпним та змусити їх до депортації.

Раніше Генштаб повідомляв, що Херсон залишила значна частину населення. Противники готують місто до вуличних боїв.

РФ вже перекинула до Херсонської області дві тисячі мобілізованих.

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Херсон