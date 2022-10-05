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Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС працювати на "Росатом", - Генштаб

Фото: Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС працювати на "Росатом" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти примушують працівників Запорізької АЕС починати працювати на "Росатом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, в тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування Росії".

Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в Москві є нікчемним.

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Запорізька АЕСРосатомЗапорожская областьВійна в Україні