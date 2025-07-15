Окупанти прагнуть ізолювати Покровськ: ЗСУ тримають оборону попри чисельну перевагу ворога

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ та Покровський напрямок на сході України залишаються одними з найгарячіших точок фронту. За останні дні Генеральний штаб ЗСУ неодноразово повідомляв про інтенсивні бої в цьому районі.

Водночас, ще на початку травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ситуацію на Покровському напрямку вдалось стабілізувати.

"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - заявив тоді Сирський.

Він наголосив, що українські військові змогли втримати ситуацію під контролем, а на окремих ділянках навіть перехопити тактичну ініціативу.

За даними ISW, найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Також ми писали, що російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.

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