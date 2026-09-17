Окупанти поцілили дроном по автобусу у Запоріжжі, є поранені (відео)

Ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя. Кількість поранених зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.
За словами Семікіна, у салоні автобуса у Запоріжжі були люди.
"Дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту. Попередньо, троє поранених. Їм зараз надають необхідну допомогу. Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах", - каже начальник ОВА.
Семікін пообіцяв, що влада зробить усе, щоб убезпечити дороги, транспорт і людей від російських дронів.
Пізніше кількість постраждалих через атаку дрона по автобусу зросла до п'яти.
"Усі госпіталізовані. Один із постраждалих - у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб допомогти людям", - додав чиновник.
Раніше РБК-Україна писало, що уночі 12 вересня російський безпілотник атакував приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок удару зруйновано будинок, виникли пожежі, загинули двоє людей.
Крім того, 11 вересня Росія вже атакувала Запоріжжя дронами - тоді постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син, також пошкоджено цивільні об'єкти.