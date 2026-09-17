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Окупанти поцілили дроном по автобусу у Запоріжжі, є поранені (відео)

17:51 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Російський fpv-дрон (Getty Images)

Ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі Запоріжжя. Кількість поранених зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.

РФ атакувала дроном автобус

За словами Семікіна, у салоні автобуса у Запоріжжі були люди.

"Дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту. Попередньо, троє поранених. Їм зараз надають необхідну допомогу. Росіяни вкотре обрали не військову ціль, а людей, які просто їхали у своїх справах", - каже начальник ОВА.

Семікін пообіцяв, що влада зробить усе, щоб убезпечити дороги, транспорт і людей від російських дронів.

Пізніше кількість постраждалих через атаку дрона по автобусу зросла до п'яти.

"Усі госпіталізовані. Один із постраждалих - у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб допомогти людям", - додав чиновник.

Раніше РБК-Україна писало, що уночі 12 вересня російський безпілотник атакував приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок удару зруйновано будинок, виникли пожежі, загинули двоє людей.

Крім того, 11 вересня Росія вже атакувала Запоріжжя дронами - тоді постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син, також пошкоджено цивільні об'єкти.

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