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Окупанти потроху почали тікати з Криму до Росії, - мер Мелітополя

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти Криму здалека "відчули запах смаженого". Тож загарбники потроху почали бігти з поки що захопленого півострова до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Він нагадав, що за даними Генштабу ЗСУ останнім часом російські військові, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до Росії.

Разом з тим до цього була інформація, що окупанти в Криму готуються до оборони та "завзято риють окопи".

"Схоже загарбники півострова виявилися кмітливішими за своїх "колег" на Запорізькому напрямку: зрозуміли, що краще втекти першими, ніж до них все одно дістануться наші ЗСУ", - написав Федоров.

Фото: окупанти потроху почали тікати з Криму до Росії (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Нагадаємо, що в ніч на 1 березня на заході окупованого Криму пролунали вибухи. Їх чули в Євпаторії та селі Чорноморське, що своєю чергою сколихнуло паніку серед місцевого населення.

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