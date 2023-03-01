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Оккупанты понемногу начали бежать из Крыма в Россию, - мэр Мелитополя

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты Крыма издалека "почувствовали запах жареного". Так что захватчики понемногу начали бежать из пока захваченного полуострова в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он напомнил, что по данным Генштаба ВСУ в последнее время российские военные, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

Вместе с тем до этого была информация, что оккупанты в Крыму готовятся к обороне и "упорно роют окопы".

"Похоже, захватчики полуострова оказались сообразительнее своих "коллег" на Запорожском направлении: поняли, что лучше убежать первыми, чем до них все равно достанут наши ВСУ", - написал Федоров.

Фото: оккупанты понемногу начали бежать из Крыма в Россию (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, что в ночь на 1 марта на западе оккупированного Крыма раздались взрывы. Их слышали в Евпатории и селе Черноморское, что в свою очередь всколыхнуло панику среди местного населения.

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