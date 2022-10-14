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Окупанти не поспішають: ремонт Кримського мосту затягнеться на багато місяців

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Москва, П'ятниця 14 жовтня 2022 11:38
Окупанти не поспішають: ремонт Кримського мосту затягнеться на багато місяців Фото: Кримський міст відремонтують до 1 липня 2023 року (якщо встигнуть) (t.me.chp_crimea)
Автор: Олександр Білоус

Ремонт мосту між окупованим Кримським півостровом та півднем Росії, пошкодженого внаслідок вибуху 8 жовтня, має бути завершено до липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті уряду РФ .

Уряд РФ призначив ООО "Нижнеангарсктрансстрой" єдиним виконавцем закупівель робіт з проектування та відновлення (капітального ремонту та (або) реконструкції) зруйнованих елементів транспортної та інженерної інфраструктури Кримського мосту в акваторії Керченської протоки.

Згідно з документом, "граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт", є 1 липня 2023 року.

Окупанти не поспішають: ремонт Кримського мосту затягнеться на багато місяців

Кримський міст, показовий проект правління президента Росії Володимира Путіна, було пошкоджено внаслідок вибуху, відповідальність за який Росія поклала на Україну. Деякі українські чиновники схвалили інцидент, але Київ не взяв на себе відповідальність.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, пошкоджений 8 жовтня Кримський міст вплине на перебіг війни в Україні. Сам інцидент на мосту зачепить російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво.

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Крымский мост
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