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Оккупанты не торопятся: ремонт Крымского моста затянется на много месяцев

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Москва, Пятница 14 октября 2022 11:38
Оккупанты не торопятся: ремонт Крымского моста затянется на много месяцев Фото: Крымский мост отремонтируют к 1 июля 2023 года (если успеют) (t.me.chp_crimea)
Автор: Александр Белоус

Ремонт моста между оккупированным Крымским полуостровом и югом России, поврежденного в результате взрыва в 8 октября, должен быть завершен к июлю 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте правительства РФ.

Правительство РФ назначило ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива.

Согласно документу, "предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ", является 1 июля 2023 года.

Оккупанты не торопятся: ремонт Крымского моста затянется на много месяцев

Крымский мост, показательный проект правления президента России Владимира Путина, был поврежден в результате взрыва, ответственность за который Россия возложила на Украину. Некоторые украинские чиновники приветствовали инцидент, но Киев не взял на себя ответственность.

Напомним, по данным британской разведки, поврежденный 8 октября Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту заденет российского диктатора Владимира Путина, который лично спонсировал его строительство.

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