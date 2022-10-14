Оккупанты не торопятся: ремонт Крымского моста затянется на много месяцев

Ремонт моста между оккупированным Крымским полуостровом и югом России, поврежденного в результате взрыва в 8 октября, должен быть завершен к июлю 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте правительства РФ .

Правительство РФ назначило ООО "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива.

Согласно документу, "предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ", является 1 июля 2023 года.

Крымский мост, показательный проект правления президента России Владимира Путина, был поврежден в результате взрыва, ответственность за который Россия возложила на Украину. Некоторые украинские чиновники приветствовали инцидент, но Киев не взял на себя ответственность.