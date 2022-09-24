Окупанти посилюють штурми, а ЗСУ атакували бази та склади ворога: зведення Генштабу

Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та втриманні зайнятих позицій. Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних ударів, 12 разів вдарили авіацією та 9 разів з артилерії.

Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області;

- в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Михайлове Чернігівської області та Павлівка, Стукалівка, Середина-Буда, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка і Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка;

- в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Івашки, Олександрівка, Подоли, Куп’янськ та Горохуватка; на Краматорському напрямку - Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ;

- Пришиб, Ярова, Озерне, Діброва, Райгородок та Сіверськ; на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка;

- Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Яковлівка, Нью-Йорк, Верхньокам’янське, Білогорівка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка;

- Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка;

обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Вугледар, Новоукраїнка, Новосілка, Новопіль, Білогір’я, Оріхів, Темирівка та Времівка; на Південнобузькому напрямку противник обстріляв 40 населених пунктів. Для коригування атак ворог зробив 60 вильотів безпілотниками.

У Росії продовжується часткова мобілізація. Так, у Краснодарському краї з перших годин представники військкоматів почали обхід будинків і роздавали повістки.

На основних дорогах РФ виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловіків. Мобілізованих після короткої підготовки планують направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат.

Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Українська авіація атакувала 14 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ППО знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету.

Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 4 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції ППО, позиції артилерії, а також 4 склади боєприпасів.