Окупанти посилюють штурми, а ЗСУ атакували бази та склади ворога: зведення Генштабу

Російська армія посилює штурми на сході України. Проте підрозділи ЗСУ відбили всі атаки, а також вдарили по районах зосередження окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та втриманні зайнятих позицій. Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних ударів, 12 разів вдарили авіацією та 9 разів з артилерії.
Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:
У Росії продовжується часткова мобілізація. Так, у Краснодарському краї з перших годин представники військкоматів почали обхід будинків і роздавали повістки.
На основних дорогах РФ виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловіків. Мобілізованих після короткої підготовки планують направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат.
Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.
Українська авіація атакувала 14 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ППО знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету.
Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 4 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції ППО, позиції артилерії, а також 4 склади боєприпасів.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 56 300 військових.
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