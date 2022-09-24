Оккупанты усиливают штурмы, а ВСУ атаковали базы и склады врага: сводка Генштаба

Российская армия усиливает штурмы на востоке Украины. Однако подразделения ВСУ отбили все атаки, а также ударили по районам сосредоточения оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и удержании занятых позиций. В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, 12 раз ударили авиацией и 9 раз из артиллерии.
Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:
В России продолжается частичная мобилизация. Так, в Краснодарском крае с первых часов представители военкоматов начали обход домов и раздавали повестки.
На основных дорогах РФ выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужчин. Мобилизированных после короткой подготовки планируют направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери.
Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Петропавловка, Выимка, Бахмутское, Зайцево, Опросное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.
Украинская авиация атаковала 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения ПВО уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету.
Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 4 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции ПВО, позиции артиллерии, а также 4 склада боеприпаса.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 56 300 военных.
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