Окупанти посилюють фортифікаційні споруди під Маріуполем

"Росіяни продовжують будівництво укріплень по трикутнику: с.Нікольське - с. Стародубівка - Розівка (Запорізька область)", - розповів він.

За словами радника мера, окупанти облаштовують там "повний набір".

"Окрім деревини та "зубів дракону" почали заганяти бетоновози для посилення фортифікації", - зазначив Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активне переміщення російських військових у бік Бердянська та Розівки Запорізької області. Втім, воно сповільнилося після того, як 14 серпня в селі Юріївка в Маріупольському районі пролунав вибух.

Водночас останнім часом загарбники продовжують посилювати і лінію оборони у Нікольксько-Мангушському районі, біля Маріуполя. Зокрема, як раніше повідомляв Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а захист коридору який по суходолу йде до Криму