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Окупанти посилюють фортифікаційні споруди під Маріуполем

Маріуполь, Понеділок 25 вересня 2023 16:04
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Окупанти посилюють фортифікаційні споруди під Маріуполем Фото: окупанти посилюють фортифікаційні споруди під Маріуполем (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують облаштовувати оборонні рубежі в захопленому Маріупольському районі Донецької області. Зокрема, звозять бетоновози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Росіяни продовжують будівництво укріплень по трикутнику: с.Нікольське - с. Стародубівка - Розівка (Запорізька область)", - розповів він.

За словами радника мера, окупанти облаштовують там "повний набір".

"Окрім деревини та "зубів дракону" почали заганяти бетоновози для посилення фортифікації", - зазначив Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активне переміщення російських військових у бік Бердянська та Розівки Запорізької області. Втім, воно сповільнилося після того, як 14 серпня в селі Юріївка в Маріупольському районі пролунав вибух.

Водночас останнім часом загарбники продовжують посилювати і лінію оборони у Нікольксько-Мангушському районі, біля Маріуполя. Зокрема, як раніше повідомляв Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а захист коридору який по суходолу йде до Криму

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