Окупанти посилюють фортифікаційні споруди під Маріуполем
Російські окупанти продовжують облаштовувати оборонні рубежі в захопленому Маріупольському районі Донецької області. Зокрема, звозять бетоновози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Росіяни продовжують будівництво укріплень по трикутнику: с.Нікольське - с. Стародубівка - Розівка (Запорізька область)", - розповів він.
За словами радника мера, окупанти облаштовують там "повний набір".
"Окрім деревини та "зубів дракону" почали заганяти бетоновози для посилення фортифікації", - зазначив Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі
Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активне переміщення російських військових у бік Бердянська та Розівки Запорізької області. Втім, воно сповільнилося після того, як 14 серпня в селі Юріївка в Маріупольському районі пролунав вибух.
Водночас останнім часом загарбники продовжують посилювати і лінію оборони у Нікольксько-Мангушському районі, біля Маріуполя. Зокрема, як раніше повідомляв Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а захист коридору який по суходолу йде до Криму
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