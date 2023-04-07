UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти посилили тиск в окупації через "паспортизацію": Генштаб розкрив подробиці

Фото: російський окупант (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили тиск на цивільних у Запорізькій та Херсонській областях через примусову "паспортизацію". Вдаються до нових методів шантажу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Як пише Генеральний штаб, росіяни обмежують пересування цивільних на блокпостах, які відмовились від паспорта Росії. Окупанти обшукують їх транспортні засоби, фіксують особисті дані й погрожують забороною в'їзду в місто.

"Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа", - додає пресслужба.

Також ворог активно погрожує примусовим виселенням з власних помешкань й конфіскацією приватної власності у разі відмови від російської макулатури.

"Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту", - додає Генштаб.

Зокрема окупанти примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії. Запустили "мобільні групи", які агітують отримати паспорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗапорожская областьХерсонська область