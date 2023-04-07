Окупанти посилили тиск в окупації через "паспортизацію": Генштаб розкрив подробиці

Як пише Генеральний штаб, росіяни обмежують пересування цивільних на блокпостах, які відмовились від паспорта Росії. Окупанти обшукують їх транспортні засоби, фіксують особисті дані й погрожують забороною в'їзду в місто.

"Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа", - додає пресслужба.

Також ворог активно погрожує примусовим виселенням з власних помешкань й конфіскацією приватної власності у разі відмови від російської макулатури.

"Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту", - додає Генштаб.

Зокрема окупанти примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.