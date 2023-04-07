RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты усилили давление в оккупации из-за "паспортизации": Генштаб раскрыл подробности

Фото: российский оккупант (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты усилили давление на гражданских в Запорожской и Херсонской областях из-за принудительной "паспортизации". Прибегают к новым методам шантажа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как пишет Генеральный штаб, россияне ограничивают передвижение гражданских на блокпостах, которые отказались от паспорта России. Оккупанты обыскивают их транспортные средства, фиксируют личные данные и угрожают запретом въезда в город.

"Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Граждане, которые не имеют вражеского паспорта подвергаются постоянным обыскам, запугиванием и принуждению к получению этого документа", - добавляет пресс-служба.

Также враг активно угрожает принудительным выселением из собственных домов и конфискацией частной собственности в случае отказа от российской макулатуры.

"В то же время, по той же причине, родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в получении детьми свидетельства о базовом среднем образовании", - добавляет Генштаб.

В частности оккупанты заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты усилили репрессии против гражданских, отказывающихся от паспорта России. Запустили "мобильные группы", агитирующие получить паспорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЗапорожская областьХерсонская область