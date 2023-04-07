Окупанти посилили тиск в окупації через "паспортизацію": Генштаб розкрив подробиці
Російські окупанти посилили тиск на цивільних у Запорізькій та Херсонській областях через примусову "паспортизацію". Вдаються до нових методів шантажу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Як пише Генеральний штаб, росіяни обмежують пересування цивільних на блокпостах, які відмовились від паспорта Росії. Окупанти обшукують їх транспортні засоби, фіксують особисті дані й погрожують забороною в'їзду в місто.
"Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта. Громадяни, які не мають ворожого паспорта піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа", - додає пресслужба.
Також ворог активно погрожує примусовим виселенням з власних помешкань й конфіскацією приватної власності у разі відмови від російської макулатури.
"Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту", - додає Генштаб.
Зокрема окупанти примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти посилили репресії проти цивільних, які відмовляються від паспорта Росії. Запустили "мобільні групи", які агітують отримати паспорт.
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