Оккупанты усилили давление в оккупации из-за "паспортизации": Генштаб раскрыл подробности

Российские оккупанты усилили давление на гражданских в Запорожской и Херсонской областях из-за принудительной "паспортизации". Прибегают к новым методам шантажа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Как пишет Генеральный штаб, россияне ограничивают передвижение гражданских на блокпостах, которые отказались от паспорта России. Оккупанты обыскивают их транспортные средства, фиксируют личные данные и угрожают запретом въезда в город.

"Также враг заставляет почтальонов раздавать местному населению бланки, в которых нужно указать сведения о наличии российского паспорта. Граждане, которые не имеют вражеского паспорта подвергаются постоянным обыскам, запугиванием и принуждению к получению этого документа", - добавляет пресс-служба.

Также враг активно угрожает принудительным выселением из собственных домов и конфискацией частной собственности в случае отказа от российской макулатуры.

"В то же время, по той же причине, родителям школьников-выпускников враг угрожает отказом в получении детьми свидетельства о базовом среднем образовании", - добавляет Генштаб.

В частности оккупанты заставляют менять с украинского на российские образцы свидетельство о браке и свидетельство о регистрации технических средств.