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Окупанти посилили перевірки на блокпостах в захопленій Запорізькій області

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Запоріжжя, Середа 10 травня 2023 15:37
Окупанти посилили перевірки на блокпостах в захопленій Запорізькій області Фото: окупанти посилили перевірки на блокпостах в захопленій Запорізькій області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти посилили перевірки цивільних машин на дорогах тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Так, місцеві мешканці повідомляють про більш прискіпливі допити та перевірки цивільних авто на блокпостах окупантів.

"Це пов’язано з наближенням контрнаступу Сил Оборони України, що змушує окупантів нервувати та активніше шукати "українські ДРГ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські військові намагаються залишити захоплену ними територію у Запорізькій області під виглядом цивільних, яким дозволили евакуацію. У зв'язку із цим окупанти посилили фільтраційні заходи.

Нагадаємо, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення. Росіяни планують "переселити" близько 70 тисяч людей.

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