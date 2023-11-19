Окупанти посилили патрулювання Джанкоя: партизани назвали причину

"У Джанкої у зв'язку з роботою партизанів була дана команда на посилення патрулювання міста", - йдеться в повідомленні.

Тепер, за даними партизанів, місто патрулюють групи військових із 4-5 осіб.

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.