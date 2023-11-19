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Оккупанты усилили патрулирование Джанкоя: партизаны назвали причину

Фото: оккупанты усилили патрулирование Джанкоя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты усилили патрулирование Джанкоя (Крым). Этот город в последнее время превратился в настоящий "хаб" для переброски живой силы и техники захватчиков на фронт.

Об этом стало известно после того, как партизаны "Атеш" проникли в ряды военной городской полиции, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения.

"В Джанкое в связи с работой партизан, была дана команда на усиление патрулирования города", - говорится в сообщении.

Теперь, по данным партизан, город патрулируют группы военных из 4-5 человек.

 

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Кроме того, недавно сообщалось, что у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.

 

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Российская ФедерацияДжанкойКрим