Окупанти посилили наземний тиск на Білогорівку, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Посилено наземний тиск на Білогорівку, де наші військові відбили декілька штурмів ворога. Загарбники атакували там за підтримки авіації", - розповів він.

Окупанти посилили наземний тиск на Білогорівку Луганської області (deepstatemap.live)

Крім того, росіяни вдарили по території Серебрянського лісу.

"У порівнянні із останніми днями, присутність російської авіації значно збільшилася у смузі нашої відповідальності. Під вогнем мінометів та артилерії опинилися Білогорівка, Невське та населені пункти навколо. Там зафіксовано щонайменше 87 спроб обстрілу з боку росіян", - зазначив Лисогор.

Ситуація у Луганській області

У середині січня 2024 року російські війська змінили вектор штурмів у Луганській області. Але незважаючи на це, як мінімум одна із спроб наступу, так і не увінчалася успіхом - у РФ 90 загиблих та поранених. Зокрема, ворог намагався витіснити наших захисників із Серебрянського лісу.

Щодо загальної обстановки на фронті за останню добу, українські військові відбили 29 атак противника на Новопавлівському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по наземному пункту управління безпілотниками супротивника.