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Оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку, - ОВА

Луганск, Среда 20 марта 2024 11:41
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Оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку, - ОВА Фото: оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска усилили наземное давление на Белогоровку Луганской области. Оккупанты устроили штурмы, использовав авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Усилено наземное давление на Белогоровку, где наши военные отразили несколько штурмов врага. Захватчики атаковали там при поддержке авиации", - рассказал он.

Оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку, - ОВА

Оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку Луганской области (deepstatemap.live)

Кроме того, россияне ударили по территории Серебрянского леса.

"По сравнению с последними днями присутствие российской авиации значительно увеличилось в полосе нашей ответственности. Под огнем минометов и артиллерии оказались Белогоровка, Невское и населенные пункты вокруг. Там зафиксировано по меньшей мере 87 попыток обстрела со стороны россиян", - отметил Лысогор.

Ситуация в Луганской области

В середине января 2024 года российские войска изменили вектор штурмов в Луганской области. Но несмотря на это, как минимум одна из попыток наступления, так и не увенчалась успехом - у РФ 90 погибших и раненых. В частности, враг пытался вытеснить наших защитников из Серебрянского леса.

Что касается общей обстановки на фронте за последние сутки, украинские военные отразили 29 атак противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.

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