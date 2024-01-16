Росіяни, змінивши напрямок, пішли на штурм в Луганській області: названі втрати

Російські війська змінили вектор штурмів Луганської області. Але попри це, як мінімум одна із спроб наступу, так і не увінчалася успіхом - у РФ 90 загиблих та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Ворог намагався витиснути наших захисників з лісового масиву (з Серебрянського лісу, - ред.). Зокрема, потужна спроба штурму була організована на позиції Волинської бригади територіальної оборони", - розповів він.

Проте, за словами голови ОВА, росіян там спіткала невдача - близько 90 поранених і вбитих загарбників, три знищених танки та низка іншої техніки.

Зміна вектора окупантів

Лисогор зазначив, що окупанти заголом змінили вектор штурмових дій, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку.

"В цих осередках за учора відбито 19 атак росіян. Значна частина наступів противника відбувалася за підтримки авіації", - додав він.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 32 атаки противника на Лиманському напрямку, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Авіація сил оборони вдарила по 22 районах зосередження особового складу противника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські війська трохи просунулися західніше Донецька. Українські та російські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, попри погану погоду у цьому районі. До того ж, ЗСУ завдали удару по позиції російських ПДВ поблизу Бахмута.