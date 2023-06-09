Окупанти посилили мародерство перед підривом Каховської ГЕС, - ЦНС

Напередодні підриву Каховської ГЕС російські загарбники почали активніше мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомляється, напередодні підриву гідроелектростанції вони почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік Криму.
Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове.
Також напередодні теракту посилилися заходи росіян з пошуку українського підпілля.
У ЦНС зазначили, що дані події вкотре вказують на те, що росіяни планували підрив Каховської ГЕС та провели низку підготовчих заходів. Зокрема впродовж весни росіяни систематично евакуйовували свої окупаційні адміністрації з лівобережжя Херсонської області.
Підрив Каховської ГЕС
Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.
Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.
Тим часом російські окупанти замість допомоги людям в затоплених населених пунктах, заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.
Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та його наслідків - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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