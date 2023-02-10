Оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов, - горсовет

Фото: оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов (Getty Images)

В Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города. Расположили снайперов рядом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируются не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - пишет Андрющенко. Как отметил советник городского головы, соответствующий шаг является провалом контр-партизанской деятельности ФСБ в оккупированном городе.