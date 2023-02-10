Оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов, - горсовет
В Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города. Расположили снайперов рядом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируются не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - пишет Андрющенко.
Как отметил советник городского головы, соответствующий шаг является провалом контр-партизанской деятельности ФСБ в оккупированном городе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.
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