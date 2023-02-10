ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов, - горсовет

Новина українською →
Пятница 10 февраля 2023 16:31
Оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов, - горсовет Фото: оккупанты усилили контроль за выездом из Мариуполя, разместили снайперов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города. Расположили снайперов рядом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируются не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - пишет Андрющенко.

Как отметил советник городского головы, соответствующий шаг является провалом контр-партизанской деятельности ФСБ в оккупированном городе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм