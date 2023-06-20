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Окупанти посилили "фільтрацію" населення у Запорізькій області, - Генштаб

Фото: окупанти посилили "фільтрацію" населення у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни посилили фільтраційні заходи. Загарбники ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також відбирають відбитки пальців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації, що розміщені в Мангуші та Новоазовську Донецької області.

Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців.

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно проводять "фільтрацію" населення" та змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти.

Так в населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Зокрема, під час повномасштабної війни із Запорізької області виїхали 280 тисяч людей. Нині у частині, яку контролює Україна, проживає понад півмільйона людей.

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