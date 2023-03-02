Окупанти посилили фільтраційні заходи у Запорізькій та Херсонській областях

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські загарбники посилили фільтраційні заходи. Представники ФСБ проводять масові обшуки житлових приміщень та перевіряють мобільні телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

"Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у населеному пункті Новотроїцьке Херсонської області російські окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення та погрожують жителям, які відмовляються отримувати російський паспорт.

Також раніше ми писали, що російські спецслужби почали проводити перевірку українців на окупованих територіях Херсонської області.

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