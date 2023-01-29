Оккупанты повредили суда иностранных компаний в Херсоне: произошла утечка топлива

Российские оккупанты при помощи обстрела повредили суда иностранных компаний, которые находились в Херсонском порту. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

"Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр", - сказано в сообщении ОВА.

В ведомстве подчеркнули, что экипажу судна уже удалось локализовать утечку.