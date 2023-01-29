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Оккупанты повредили суда иностранных компаний в Херсоне: произошла утечка топлива

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Херсон, Воскресенье 29 января 2023 20:47
Оккупанты повредили суда иностранных компаний в Херсоне: произошла утечка топлива Иллюстративное фото: оккупанты повредили суда иностранных компаний в Херсоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты при помощи обстрела повредили суда иностранных компаний, которые находились в Херсонском порту. В результате удара произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

"Российским снарядом был пробит корпус и место хранения топлива на одном из кораблей. Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр", - сказано в сообщении ОВА.

В ведомстве подчеркнули, что экипажу судна уже удалось локализовать утечку.

Напомним, 25 января стало известно, что два турецких судна были повреждены в порту Херсона из-за обстрела россиян.

Также мы писали, что 29 января россияне массированно обстреляли Херсон из артиллерии.

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