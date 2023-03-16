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Окупанти з порту Бердянська вивозять на баржах українську пшеницю, - Генштаб

Фото: Окупанти з порту Бердянська вивозять на баржах українську пшеницю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. З морського порту тимчасово окупованого Бердянська росіяни баржами вивозять пшеницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Запорізької області загарбники викрали та реалізували у 2022 році 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур.

Крім того, раніше у Мінсоцполітики назвали суму втрат сільського господарства від російської повномасштабної війни.

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