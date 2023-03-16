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Оккупанты из порта Бердянска вывозят на баржах украинскую пшеницу, - Генштаб

Фото: Оккупанты из порта Бердянска вывозят на баржах украинскую пшеницу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия продолжает вывозить из Украины награбленное зерно. Из морского порта временно оккупированного Бердянска россияне баржами вывозят пшеницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В городе Бердянск Запорожской области, из акватории морского порта, отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, которая загружена пшеницей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Запорожской области захватчики похитили и реализовали в 2022 году 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур.

Кроме того, ранее в Минсоцполитики назвали сумму потерь сельского хозяйства от российской полномасштабной войны.

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БердянскЗапорожская областьВойна России против Украины