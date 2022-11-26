Окупанти поранили ще чотирьох цивільних у Донецькій області

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого поранення отримали чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Бахмуті, і 1 у Краматорську", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1223 особи, ще 2638 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.