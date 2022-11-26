Окупанти поранили ще чотирьох цивільних у Донецькій області

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого поранення отримали чотири особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 25 листопада росіяни поранили 4 цивільних у Донецькій області: 3 у Бахмуті, і 1 у Краматорську", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1223 особи, ще 2638 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, що погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, які є одними із найскладніших на Донбасі. Що може суттєво вплинути на перебіг бойових дій.
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