Оккупанты ранили еще четырех гражданских в Донецкой области

Российские войска за минувшие сутки несколько раз обстреляли Донецкую область. Вследствие чего ранения получили четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 25 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте, и 1 в Краматорске", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1223 человека, еще 2638 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлении, которые являются одними из самых сложных на Донбассе. Что может значительно повлиять на ход боевых действий.
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