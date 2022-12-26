Окупанти поранили двох цивільних у Донецькій області

Російські війська минулої доби знову атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Предтечині", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинув 1281 громадянський, ще 2794 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські окупанти кілька разів обстріляли Авдіївку з артилерії та РСЗВ. Внаслідок атаки поранення отримала жінка.
Крім того, ворог обстрілював Краматорськ. Три снаряди потрапили промисловою зоною міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.