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Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку

Фото: окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти не полишають планів оточити Авдіївку Донецької області. Для цього вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша телеканалу "Київ".

"Якщо дивитися південніше від міста, то вони не залишають спроб оточити Авдіївку. Вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське. Це напрямок оточити місто з півдня", - розповів він.

За його словами, авдіївський напрямок, вкотре, розгоряється.

"Це видно і по зведеннях Генерального штабу і ми це відчуваємо на собі. Пару днів трішки тихіше стало в місті, але це не означає, що все затихло. Просто ворог перемістився на лінію оборони навколо міста", - додав Барабаш.

Як повідомлялося, кількість обстрілів Авдіївки (Донецька область) останніми днями зменшилася. Однак до самого міста регулярно намагаються увійти диверсійні групи ворога.

При цьому, російська армія продовжує зазнавати величезних втрат не тільки в живій силі, а й у техніці. Загалом за даними на 11 лютого за три дні ЗСУ знищили під Вугледаром та Авдіївкою 103 одиниці техніки, включаючи 36 танків.

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Авдіївка