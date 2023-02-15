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Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку

Фото: оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не оставляют планов окружить Авдеевку Донецкой области. Для этого ни бросили силы на Водяное, Опытное, Невельское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша телеканалу "Київ".

"Если смотреть южнее города, то они не оставляют попыток окружить Авдеевку. Они бросили силы на Водяное, Опытное, Невельское. Это направление окружить город с юга", - рассказал он.

По его словам, авдеевское направление в очередной раз разгорается.

"Это видно и по сводкам Генерального штаба, и мы это чувствуем на себе. Пару дней немного тише стало в городе, но это не значит, что все утихло. Просто враг переместился на линию обороны вокруг города", - добавил Барабаш.

Как сообщалось, количество обстрелов Авдеевки (Донецкая область) в последние дни уменьшилось. Однако в сам город регулярно пытаются войти диверсионные группы врага.

При этом, российская армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике. Всего по данным на 11 февраля за три дня ВСУ уничтожили под Угледаром и Авдеевкой 103 единиц техники, включая 36 танков.

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Авдеевка