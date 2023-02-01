Кількість обстрілів знизилась: очільник Авдіївки про бойові дії навколо міста
Кількість обстрілів Авдіївки (Донецька область) останніми днями зменшилась. Проте у саме місто регулярно намагаються зайти диверсійні групи ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.
"Останні три дні реально якесь таке затишшя. Яке дуже сильно напружує. Тим більш коли маємо розуміння, що відбувається за лінією фронту", - йдеться у повідомленні.
Барабаш зазначив, що минулої доби окупанти лише шість разів обстріляли місто. Ще п’ять днів тому фіксували від 30 до 40 ворожих атак за добу. Бойові дії тривають в Авдіївській громаді, а вночі до міста намагались зайти диверсійні групи окупантів.
За словами очільника Авдіївки, у місті залишилось майже 2500 цивільних жителів. У самому місті не працює електрика та водогін, а також не подається опалення. Дорога в Авдіївку прострілюється окупантами, але владі вдалося зробити запаси гуманітарної допомоги заздалегідь.
Нагадаємо, що у четвер, 26 січня, російські військові атакували Бахмут та Авдіївку у Донецькій області. Внаслідок атаки загинуло три людини.
У Донецькій області по всій лінії фронту відчувається суттєве загострення. Росіяни посилили обстріли по Вугледару та Авдіївці.
Російські окупанти сьогодні, 25 січня, обстріляли Авдіївку з "Градів". Загарбники били по житлових кварталах міста.
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