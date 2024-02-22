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Окупанти погрожують відбиранням житла на тимчасово окупованій території, - ЦНС

Фото: Окупанти погрожують відбирати житло у мешканців окупованих територій (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості. За невиконання даної процедури загарбники погрожують відбирати житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначають в ЦНС, окупанти продовжують рейди на тимчасово окупованій території України: перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта.

Зокрема, останнім часом загарбники все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства.

"Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога - її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на тимчасово окупованій території", - інформують в Центрі нацспротиву. 

Заселення окупантів у житло українців

Зазначимо, що окупанти часто заселяються в уцілілі після обстрілу будинки та квартири українців на тимчасово захоплених територіях. Часто вони таким чином розселяють свій особовий склад у тимчасово окупованих містах.

Наприклад, російські війська заселяються в багатоповерхові будинки в Токамаку, де вже мешкають громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.

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