Оккупанты угрожают изъятием жилья на временно оккупированной территории, - ЦНС

Во время проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют перерегистрацию недвижимости. За невыполнение данной процедуры захватчики угрожают отобрать жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечают в ЦНС, оккупанты продолжают рейды на временно оккупированной территории Украины: проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта.
В частности, в последнее время захватчики все большее внимание уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством.
"Если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на временно оккупированной территории", - информируют в Центре нацсопротивления.
Отметим, что оккупанты часто заселяются в уцелевшие после обстрелов дома и квартиры украинцев на временно захваченных территориях. Часто они таким образом расселяют свой личный состав во временно оккупированных городах.
Например, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.
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