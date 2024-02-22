Окупанти погрожують відбиранням житла на тимчасово окупованій території, - ЦНС
Під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості. За невиконання даної процедури загарбники погрожують відбирати житло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначають в ЦНС, окупанти продовжують рейди на тимчасово окупованій території України: перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта.
Зокрема, останнім часом загарбники все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства.
"Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога - її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на тимчасово окупованій території", - інформують в Центрі нацспротиву.
Заселення окупантів у житло українців
Зазначимо, що окупанти часто заселяються в уцілілі після обстрілу будинки та квартири українців на тимчасово захоплених територіях. Часто вони таким чином розселяють свій особовий склад у тимчасово окупованих містах.
Наприклад, російські війська заселяються в багатоповерхові будинки в Токамаку, де вже мешкають громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.
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