Окупанти погрожують відбиранням житла на тимчасово окупованій території, - ЦНС

Під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості. За невиконання даної процедури загарбники погрожують відбирати житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначають в ЦНС, окупанти продовжують рейди на тимчасово окупованій території України: перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта.

Зокрема, останнім часом загарбники все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства.

"Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога - її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на тимчасово окупованій території", - інформують в Центрі нацспротиву.