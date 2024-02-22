Оккупанты угрожают изъятием жилья на временно оккупированной территории, - ЦНС

Во время проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют перерегистрацию недвижимости. За невыполнение данной процедуры захватчики угрожают отобрать жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечают в ЦНС, оккупанты продолжают рейды на временно оккупированной территории Украины: проверяют телефоны на наличие сотрудничества с Силами обороны и наличия российского паспорта.

В частности, в последнее время захватчики все большее внимание уделяют оформлению документов в соответствии с российским законодательством.

"Если недвижимость не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага - ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на временно оккупированной территории", - информируют в Центре нацсопротивления.