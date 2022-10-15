Окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

"Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей в РФ", - йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, дітей вивозять "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії. Мер додав, що будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. А подальші інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад.

"І можна тільки здогадуватися, що відбувається в свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста", - заявив мер.