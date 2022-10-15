Черги на виїзд у Василівці у бік Запоріжжя чекають кілька тисяч людей
На блокпості окупантів у Василівці Запорізької області чекають на виїзд в бік Запоріжжя 4 тисячі людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"За 2.5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто з тисяч бажаючих покинути анексовані частини Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей", - розповів він.
За його словами, таким чином на ворожому блокпості у Василівці окупанти продовжують утримувати жителів у заручниках.
"Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому", - додав Федоров.
Нагадаємо, що нещодавно росіяни обстріляли цивільну колону, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя. Загинула 31 людина, ще десятки отримали поранення.
До цього повідомлялось, що в окупованій Василівці (Запорізька область) стоять майже 6 тисяч автомобілів з цивільними.
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