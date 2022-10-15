Черги на виїзд у Василівці у бік Запоріжжя чекають кілька тисяч людей

На блокпості окупантів у Василівці Запорізької області чекають на виїзд в бік Запоріжжя 4 тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"За 2.5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто з тисяч бажаючих покинути анексовані частини Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей", - розповів він.

За його словами, таким чином на ворожому блокпості у Василівці окупанти продовжують утримувати жителів у заручниках.

"Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому", - додав Федоров.