Окупанти почали видавати маріупольцям "паспорти" з поміткою "ДНР"

Повідомляється, що в першу чергу "паспорти" видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.

"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "ДНР", Маріуполь". Ти як "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", - наголосив Андрющенко.

За його даними, швидкість обробки наднизька. Ось чому, вважає посадовець, процес затягнеться на місяці.