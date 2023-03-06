Оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму, - прокурор АРК

Во временно оккупированном Крыму захватчики стали более агрессивно реагировать на все украинское. Это произошло после неудач на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокурора АР Крым и Севастополя Игоря Поночевного в интервью "Интерфакс-Украина".

"Потерпев неудачи на фронте, оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму", - заявил Поночевный.

По его словам, движение сопротивления в Крыму есть, но сложно говорить о его масштабах, поскольку многие проукраинские крымчане никак не проявляют себя.

Вместе с тем он подчеркнул, что было приятным удивлением то, когда с началом полномасштабного вторжения в Крыму начали проявляться те активисты, о которых "не слышали и не знали много лет". И это при том, что оккупанты продолжают репрессии.

"За годы оккупации российские власти на полуострове сконцентрировали свои усилия на подавлении сопротивления проукраинскому населению... Однако сейчас активно преследуют и привлекают к административной ответственности за дискредитацию российской армии, исполнение украинских песен или демонстрацию украинской символики", - пояснил Поночевный.

Напомним, недавно заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, нет никакого другого пути освобождения временно оккупированного Крыма, кроме военного.

При этом, как недавно стало известно, оккупанты понемногу начали бежать из Крыма в Россию.

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