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Окупанти по-новому почали використовувати розвідувальні БПЛА: подробиці від військових

Фото: окупанти почали використовувати розвідувальні БПЛА "Орлан-10" (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання осколкових гранат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Як розповів генерал, нещодавно засобами РЕБ українські війська "приземлили" російський "Орлан-10" із двома підвісами касет до ВОГ.

Фото: безпілотник із підвісами касет до ВОГ (t.me/Pavliuk_KSV)

"Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти", - зазначив Павлюк.

Він запевнив, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна екс-начальник прес-служби Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов пояснив, що Росія атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва вночі, щоб оминути українську ППО.

Також повідомлялося, що Росія може розірвати шаблон, що вже склався, про атаки по Україні, адже зазвичай окупанти б'ють або дронами, або ракетами. Військові не виключають надалі комбінованих обстрілів.

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