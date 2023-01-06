Окупанти по-новому почали використовувати розвідувальні БПЛА: подробиці від військових

Як розповів генерал, нещодавно засобами РЕБ українські війська "приземлили" російський "Орлан-10" із двома підвісами касет до ВОГ.

Фото: безпілотник із підвісами касет до ВОГ (t.me/Pavliuk_KSV)

"Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти", - зазначив Павлюк.

Він запевнив, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.