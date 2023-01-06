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Оккупанты по-новому начали использовать разведывательные БПЛА: подробности от военных

Фото: оккупанты по-новому начали использовать разведывательные БПЛА "Орлан-10" (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Как рассказал генерал, недавно средствами РЭБ украинские войска "приземлили" российский "Орлан-10" с двумя подвесами кассет к ВОГ.

Фото: беспилотник с подвесами кассет к ВОГ (t.me/Pavliuk_KSV)

"Враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты", - отметил Павлюк.

Он заверил, что Силы обороны контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты неба от вражеских беспилотников.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев объяснил, что Россия атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства ночью, чтобы обойти украинскую ПВО.

Также сообщалось, что Россия может разорвать уже сложившийся шаблон об атаках по Украине, ведь обычно оккупанты бьют либо дронами, либо ракетами. Военные не исключают в дальнейшем комбинированные обстрелы.

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