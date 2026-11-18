Російська окупаційна влада планує розподіляти квартири маріупольців, які виїхали з міста через війну. Серед потенційних новоселів - учасники "СВО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду .

Як заявив глава так званої "ДНР" Денис Пушилін, квартири, які окупаційна влада визнає "безхазяйними", включають до маневреного житлового фонду муніципалітетів. Після цього їх розподіляють між різними категоріями населення

У Маріупольській міській раді розцінюють такі дії як привласнення майна українців, які через російську агресію були змушені залишити власні домівки.

"Спочатку окупаційна влада через незаконні судові рішення визнає квартири "безхазяйними", а потім передає їх до муніципального житлового фонду для подальшого розподілу серед окупантів", - зазначив начальник Маріупольської МВА Вадим Бойченко.

Таким чином люди, які втекли від війни та окупації, ризикують втратити свої домівки, а їхні квартири можуть отримати ті, хто воює проти України.

Раніше окупаційна влада Маріуполя вже передала 20 квартир місцевих жителів у федеральну власність Росії.