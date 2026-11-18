Оккупанты планируют отдать "СВОшникам" заброшенные квартиры жителей Мариуполя
Российские оккупационные власти планируют распределять квартиры мариупольцев, выехавших из города из-за войны. Среди потенциальных новоселов – участники "СВО".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Как заявил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин, квартиры, которые оккупационные власти признают "бесхозяйственными", включают в маневренный жилищный фонд муниципалитетов. После этого их распределяют между разными категориями населения
В Мариупольском городском совете расценивают такие действия как присвоение имущества украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть собственные дома.
"Сначала оккупационные власти из-за незаконных судебных решений признают квартиры "бесхозяйными", а затем передают их в муниципальный жилищный фонд для дальнейшего распределения среди оккупантов", - отметил начальник Мариупольской МВА Вадим Бойченко.
Таким образом, люди, которые сбежали от войны и оккупации, рискуют потерять свои дома, а их квартиры могут получить воюющие против Украины.
Ранее оккупационные власти Мариуполя уже передали 20 квартир местных жителей в федеральную собственность России.
Напомним, оккупационные власти Мариуполя активно раздают жилье, которое возводят на месте разрушенных домов. В частности, квартиры в новостройках предлагают российским военным, силовикам и чиновникам.
Для приобретения жилья оккупанты предлагают льготную ипотеку со ставкой 2% годовых, но воспользоваться ею могут владельцы российского гражданства.