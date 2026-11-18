Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

Как заявил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин, квартиры, которые оккупационные власти признают "бесхозяйственными", включают в маневренный жилищный фонд муниципалитетов. После этого их распределяют между разными категориями населения

В Мариупольском городском совете расценивают такие действия как присвоение имущества украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть собственные дома.

"Сначала оккупационные власти из-за незаконных судебных решений признают квартиры "бесхозяйными", а затем передают их в муниципальный жилищный фонд для дальнейшего распределения среди оккупантов", - отметил начальник Мариупольской МВА Вадим Бойченко.

Таким образом, люди, которые сбежали от войны и оккупации, рискуют потерять свои дома, а их квартиры могут получить воюющие против Украины.

Ранее оккупационные власти Мариуполя уже передали 20 квартир местных жителей в федеральную собственность России.