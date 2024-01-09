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Окупанти на півдні України набирають в армію фермерів. ГУР розповіло деталі

Архівне фото: Окупанти на півдні України набирають в армію фермерів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

РФ активізувала механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської та Запорізької областей. На війну забирають фермерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти хочуть покрити свої втрати

"Наразі чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку", - йдеться в заяві.

Зазначається, що в разі невиконання директиви сільськогосподарські підприємства або окремі фермери каратимуться штрафами в 400 тисяч рублів (близько 4500 доларів), однак сплата цієї суми аж ніяк не гарантує уникнення участі у війні проти України в лавах армії держави-агресора Росії.

У розвідці уточнили, що ультиматуми, погрози та репресії щодо населення, яке залишається на поневолених українських землях - системна злочинна політика РФ.

Таким чином російські окупанти всіма способами намагаються покрити втрати своїх військ чоловіками, які залишилися на захоплених територіях.

Під загрозою мобілізації опинилися підлітки

Активізація примусової мобілізації, до якої нині вдаються росіяни на тимчасово окупованих територіях України, спричинена зниженням підтримки війни серед російського населення.

"Оскільки кремлівські "технологи" наразі вважають неможливим оголосити масштабну хвилю мобілізації в Росії, щоб не погіршувати соціальне тло перед так званими "виборами Путіна", чоловіче цивільне населення в окупації знову перебуває під хвилею тиску", - додали в розвідці.

У ГУР уточнили, що під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі чоловіки у віці від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні та 17-річні підлітки, яких Кремль так само заганяє в окупаційне військо.

Росія активно шукає людей для війни проти України

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни не зменшують темпів мобілізації у тимчасово окупованих районах Запорізької області. На облік ставлять юнаків з 17 років.

У партії російського диктатора Володимира Путіна є власна приватна військова компанія "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг до її лав.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.

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