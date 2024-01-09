Оккупанты на юге Украины набирают в армию фермеров. ГУР рассказало детали

РФ активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных общинах Херсонской и Запорожской областей. На войну забирают фермеров.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Сейчас чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно стать на воинский учет всем мужчинам призывного возраста", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около 4500 долларов), однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избежание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора России.
В разведке уточнили, что ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, которое остается на порабощенных украинских землях - системная преступная политика РФ.
Таким образом российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих войск мужчинами, которые остались на захваченных территориях.
Активизация принудительной мобилизации, к которой сейчас прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана снижением поддержки войны среди российского населения.
"Поскольку кремлевские "технологи" пока считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в России, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами Путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления", - добавили в разведке.
В ГУР уточнили, что под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки, которых Кремль так же загоняет в оккупационное войско.
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне не сбавляют темпов мобилизации во временно оккупированных районах Запорожской области. На учет ставят молодых людей с 17 лет.
У партии российского диктатора Владимира Путина есть собственная частная военная компания "Эспаньола". Путинский режим активизировал рекрутинг в ее ряды.
Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.
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